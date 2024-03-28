Силовики стали чаще проверять рабочих мигрантов из Центральной Азии

Иностранные рабочие в России попали под пристальное внимание правоохранителей после трагических событий в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Проверки граждан из Центральной Азии активизировались в компаниях потребительского сектора и стройиндустрии.

«Правоохранители провели проверку документов мигрантов, работающих на складе Wildberries в Электростали. По ее итогам 38 сотрудников склада пройдут дополнительную проверку», — говорится в сообщении.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Позже сообщалось, что террористов, совершивших нападение на «Крокус Сити Холл», вербовали через Telegram-канал «Садои Хуросон» («Голос Хорасана»), принадлежащий афганскому крылу «Исламского государства» (организация запрещена в России).

Ранее бойцы из зоны СВО передали слова соболезнования к мемориалу у «Крокус Сити Холл».