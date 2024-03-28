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В Южно-Сахалинске суд вынес приговор иностранцу за создание экстремисткой ячейки

В Южно-Сахалинске организатора экстремисткой ячейки приговорили к шести годам

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Depositphotos

В Южно-Сахалинске за создание ячейки экстремисткой организации осуждены двое иностранцев. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Сахалинской области.

«Предварительным следствием и судом установлено, что на территории Сахалинской области [главный] обвиняемый, обладая авторитетом среди своих земляков и трудовых мигрантов, создал в 2022 году ячейку международной экстремистской религиозной организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации», — говорится в пресс-релизе.

В дальнейшем он привлек к деятельности организации приезжего из числа трудовых мигрантов. Оба они проводили среди своего окружения пропагандистскую работу, организовывали конспиративные собрания, распространяли специальную литературу.

Сотрудники УФСБ России по Сахалинской области пресекли их преступную деятельность в феврале 2023 года.

Суд назначил организатору преступной ячейки наказание в виде шести лет лишения свободы, а участнику — 2,5 года лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

27 марта в Ростове-на-Дону суд арестовал организатора экстремистской ячейки «Алля-Аят» (запрещенная в России экстремистская организация).

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Екатеринбурге мужчины, готовившего теракт в войсковой части.

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