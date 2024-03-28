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Журналистка Антонина Фаворская задержана в Москве

В Москве задержали журналистку Sota Vision Фаворскую по делу об экстремизме

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Depositphotos

Правоохранительные органы задержали в Москве журналистку издания Sota Vision (признано иноагентом) Антонину Фаворскую по делу об участии в экстремистской организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Михаила Бирюкова, представляющего женщину.

Юрист уточнил, что сейчас у журналистки проходит обыск.

«По предварительной информации, это связно с уголовным делом, возбужденным по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации)», — рассказал защитник.

Фаворскую задержали во время выхода из спецприемника Сахарово. Там она отбывала административный арест, назначенный ей судом ранее за неповиновение полицейскому.

Бирюков добавил, что в настоящее время также проходят обыски в квартирах у других журналисток. Он назвал имена Александры Астаховой и Анастасии Мусатовой. По его информации, это также связано с этим же самым уголовным делом.

Уточняется, что Фаворская проходит по делу подозреваемой, Астахова и Мусатова — свидетелями. Ей инкриминируют участие в деятельности ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России).

Ранее в Москве заочно арестовали координатора одного движения.

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