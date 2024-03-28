Почти половина россиян дружат с коллегами из-за любви к деньгам и совместного досуга

Любовь к деньгам и совместный отдых коллектива объединяет 42% опрошенных россиян с коллегами. Почти у четверти респондентов общей оказалась любовь к работе (23%), а у 15%, напротив, ненависть к собственной компании, показал опрос Премии в области построения сильных команд Team Awards, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Россияне поделились тем, что они категорически отвергают в своем коллективе. Большинство опрошенных жестко пресекают сплетни в команде (32%). Еще четверть участников опроса подчеркнули, что не потерпят утечку информации, а 20% не переносят паникеров. Фамильярность и панибратство оказались неприемлемыми для 18% респондентов. В половине случаев коллективы в российских компаниях собраны случайно. И лишь четверть опрошенных отметили, что в их командах подбирают людей с определенными характеристиками. Чаще всего в компаниях респондентов присутствуют мотиватор (33%), специалист (30%) и душа команды (27%). Наиболее редкими в коллективах оказались координаторы (10%) и исследователи (7%).

При этом опрошенные поделились психотипами, без которых их команда бы потерпела крах. Наиболее необходимым человеком оказался «специалист» (23%), который прекрасно разбирается во всех аспектах работы отдела. На втором месте (15%) расположился мотиватор, который будет постоянно поддерживать и подбадривать сотрудников. В топ-3 психотипов вошел генератор идей (12%), без которого сложно найти решения рабочих задач. Интересно, что меньше всего (4,3%) в коллективах ждут «душу команды», который мог бы поддерживать положительный эмоциональный фон во время работы.

«В рамках исследования россияне сравнили свои рабочие коллективы с командами из известных фильмов. Так, 17% ассоциируют себя и коллег с бандой из «Одиннадцать друзей Оушена», где каждый вносит вклад в разработку плана, а затем исполняет его ради общей цели, или «Суперсемейкой», где каждый член семьи обладает уникальными способностями (16%), — рассказал организатор премии Team Awards Константин Борисов. — Еще 11% видят себя участниками сборной СССР по хоккею из фильма «Легенда №17» — эти коллективы сплачиваются ради больших достижений».

Респонденты поделились самыми часто встречающимися персонажами в своих командах. Среди зарубежных фильмов наиболее популярными аналогиями стали решительная и смелая Эллен Рипли из «Чужого» (21%), харизматичный и искусный Джеймс Бонд или агент 007 (20%), а также могущественный и властный Дарт Вейдер (19%). Среди российских персонажей чаще всего встречаются Штирлиц (19%) — способный решать сложные задачи с минимальными усилиями, Людмила Калугина, известная как Мымра из «Служебного романа» (18%), а также эффективно координирующий действия команды Глеб Жеглов (17%) из «Место встречи изменить нельзя».

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