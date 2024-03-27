В Общественной палате представили проект рекомендаций по итогам наблюдения за выборами

Условия для многоуровневого независимого общественного контроля за соблюдением избирательных прав созданы, считают члены Общественной палате РФ, представившие проект рекомендаций по итогам наблюдения за президентской кампанией.

По словам председателя комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, исполнительного директора ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Алены Булгаковой, благодаря созданным условиям для независимого общественного контроля в сравнении с 2018 годом, фейков и сообщений о проблемах на избирательных участках стало значительно меньше.

Эксперт отметила, что общественным контролем были охвачены все формы голосования, для чего наблюдатели были обеспечены комплексом методических материалов, интерес к которым, по ее словам, выразили политические партии, международные наблюдатели и эксперты.

Как сообщил член СПЧ, председатель НОМ Александр Брод, ассоциация готовит доклад об итогах наблюдения за президентской кампанией — проект документа будет направлен в регионы для дополнения местным опытом работы и рекомендациями от экспертов на будущее.

Брод представил на совещании главные выводы проекта доклада, подчеркнув, что опыт, накопленный за последние пять-шесть лет общественными штабами, некоммерческими организациями и наблюдателями, сработал и повысил открытость, законность процесса, а также доверие избирателей к итогам голосования.

Среди рекомендаций экспертов — расширение круга лиц, имеющих право подачи заявления по месту нахождения, введение правовой ответственности для физических и юридических лиц за публичные призывы к умышленной порче бюллетеней.

Также члены ОП РФ считают, что нужно предусмотреть правовой механизм участия в выборах для избирателей, которые по различным причинам не смогли сделать это через ДЭГ.

Проект будет направлен в регионы для совместной доработки с местными экспертами.