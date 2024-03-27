Бойцы из зоны СВО передали слова соболезнования к мемориалу у «Крокус Сити Холл»

Бойцы российской армии из зоны специальной военной операции (СВО) передали слова соболезнования к мемориалу у «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

«Бойцы с фронта сильно скорбят. Мы отомстим!» — указано в записке.

Слова соболезнования лежат на букетах цветов.

До этого певица Ирина Понаровская опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором призналась в любви к концертному залу «Крокус Сити Холл» и назвала разрушение здания «особым горем для артистов».

В комментариях раскритиковали артистку за то, что она прежде всего жалеет разрушенное здание, а не людей. Хотя накануне Понаровская выкладывала другой пост, в котором выражала соболезнования и слова поддержки семьям, потерявшим близких при трагедии в «Крокусе».

Ранее группа «Пикник» опубликовала реквием в память о жертвах теракта.