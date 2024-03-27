Юрист зарегистрировал товарный знак «Прекрасная Россия будущего»

Юрист Илья Ремесло получил свидетельство Роспатента о том, что слоган «Прекрасная Россия будущего» зарегистрирован им в качестве бренда. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В публикации Ремесло подчеркнул, что обратился в Роспатент с заявлением о регистрации товарного знака еще в 2021 году. Экспертиза по нему продолжалась 2,5 года, а решение об окончательной регистрации было принято в феврале 2024 года.

«Но теперь уже можно объявить официально — да, я обладатель торгового знака «ПРБ», — подчеркнул юрист.

По его словам, он планирует использовать его в «общеполезных и коммерческих целях», а также предложил обращаться с предложением о заключении контракта на использование товарного знака.

Он подчеркнул, что планирует в ближайшее время изучить нарушения собственных прав со стороны ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) на товарный знак, который ранее использовали представители фонда.

До этого стало известно, что Роспатент зарегистрировал товарный знак «Юрий Гагарин». Его правообладателем является дочь советского космонавта Галина Гагарина, следует из документа.

Ранее ГАЗ подал заявку на регистрацию нового товарного знака.