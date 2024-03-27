Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юрист зарегистрировал товарный знак «Прекрасная Россия будущего»

Юрист Ремесло сообщил о регистрации товарного знака «Прекрасная Россия будущего»

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

Юрист Илья Ремесло получил свидетельство Роспатента о том, что слоган «Прекрасная Россия будущего» зарегистрирован им в качестве бренда. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В публикации Ремесло подчеркнул, что обратился в Роспатент с заявлением о регистрации товарного знака еще в 2021 году. Экспертиза по нему продолжалась 2,5 года, а решение об окончательной регистрации было принято в феврале 2024 года.

«Но теперь уже можно объявить официально — да, я обладатель торгового знака «ПРБ», — подчеркнул юрист.

По его словам, он планирует использовать его в «общеполезных и коммерческих целях», а также предложил обращаться с предложением о заключении контракта на использование товарного знака.

Он подчеркнул, что планирует в ближайшее время изучить нарушения собственных прав со стороны ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) на товарный знак, который ранее использовали представители фонда.

До этого стало известно, что Роспатент зарегистрировал товарный знак «Юрий Гагарин». Его правообладателем является дочь советского космонавта Галина Гагарина, следует из документа.

Ранее ГАЗ подал заявку на регистрацию нового товарного знака.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами