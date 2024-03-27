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Юрист Илья Ремесло планирует продавать мерч СВО под знаком «Прекрасная Россия будущего»

Юрист Ремесло выпустит одежду в поддержку СВО под знаком «Прекрасная Россия будущего»

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Телеграм-канал «Илья Ремесло»

Член Общественной палаты Илья Ремесло сообщил, что зарегистрировал торговый знак «Прекрасная Россия будущего». В беседе с «Газетой.Ru» он рассказал, что планирует выпускать под ним мерч в поддержку спецоперации и использовать слоган в политагитации.

«Планирую, что будет мерч в поддержку СВО. Веду переговоры с заинтересованными лицами, с возможными партнерами. Товары — одежда и так далее. Возможно, буду использовать в политагитации», — сказал он.

27 марта Ремесло в своем Telegram-канале сообщил, что стал обладателем торгового знака «Прекрасная Россия будущего». Как рассказал юрист, он обратился с заявлением о регистрации в Роспатент еще в 2021 году — ему казалось «неправильным и незаконным», что выражение используют сторонники Алексея Навального. В феврале, после экспертизы, которая длилась 2,5 года, было принято решение о регистрации торгового знака.

«Это не троллинг, я намерен в будущем использовать ТЗ в общеполезных и коммерческих целях, если вдруг кто хочет использовать товарный знак — пишите, заключим контракт. Также в ближайшее время я намерен изучить нарушения моих прав со стороны ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) на данный товарный знак — экстремистов ожидают некоторые неприятные сюрпризы», — написал Ремесло.

Ранее дочь Юрия Гагарина зарегистрировала его имя в качестве товарного знака.

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