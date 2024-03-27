Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Израиль ввел в Газе систему распознавания лиц

NYT: Израиль ввел в Газе систему распознавания лиц для слежки за палестинцами

close
100%
Ahmed Zakot/Reuters

Израиль ввел в секторе Газа экспериментальную систему распознавания лиц для массовой слежки за палестинцами. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что система распознавания лиц в секторе Газа заработала еще в декабре 2023 года. Издание утверждает, что эта экспериментальная технология используется для ведения массовой слежки, сбора и каталогизации лиц палестинцев без их ведома или согласия.

NYT подчеркивает, что изначально система использовалась для поиска заложников, которых похитили 7 октября 2023 года, но после начала наземной операции израильской армии в секторе Газа Израиль стал чаще использовать ее для выявления лиц, связанных с ХАМАС и другими палестинскими группировками.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его решение не направлять израильскую делегацию в США после резолюции СБ ООН о прекращении огня в секторе Газа является сигналом движению ХАМАС о том, что давление на Израиль относительно продолжения или прекращения военной операции в анклаве не будет иметь никакого эффекта.

Ранее Нетаньяху обвинил Запад в потере совести.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами