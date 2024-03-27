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Женщина перепутала помпон от шапки с ежом, покормила его и отнесла ветеринарам

LADBible: британка думала, что спасла ежа, но это был помпон от шапки

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Британка думала, что спасла ежа, но перепутала с ним помпон от шапки, пишет LADBible. Правда вскрылась, когда женщина приехала к ветеринарам.

Как рассказала женщина, она прогуливалась по лесу, когда увидела в листве ежика. Женщина решила, что животному нужна помощь, поэтому забрала его с собой, провела с ним ночь, а после отвезла к ветеринарам в коробке с подстеленной газетой.

Британка пожаловалась врачам, что ежик не кушает и не двигается. Специалисты, осмотрев животное, сообщили женщине, что она перепутала помпон от шапки с ежом.

«Вы шутите!» — воскликнула британка, не поверив ветеринарам.

В клинике посмеялись над такой ошибкой, но поблагодарили женщину за бдительность.

«Это золотое правило: ежи не должны выходить на улицу днем, особенно маленькие, но она поступила абсолютно правильно — за исключением того факта, что это был не еж», — добавили специалисты.

Ранее ученые предложили метод спасения ежей от «умной» садовой техники.

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