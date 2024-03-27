Следователи проверят обеспечение антитеррористической и противопожарной безопасности в «Крокусе»

В рамках расследования уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» следственный комитет проверит соблюдение антитеррористической и противопожарной безопасности в здании. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что следователи и криминалисты продолжают осмотр места теракта, используя новейшие криминалистические технологии. Они работают на обширной площади, подвергшейся термическому воздействию.

«Изымаются вещественные доказательства, имеющие значение для расследования. Также в рамках уголовного дела комплексно изучается вопрос обеспечения антитеррористической и противопожарной безопасности в здании», — пояснили в ведомстве.

До этого охранник «Крокус Сити Холла» Алексей Осанушков рассказал, что после теракта столкнулся с проблемами на фоне постстрессового синдрома. Мужчина вывел из здания более ста человек.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».