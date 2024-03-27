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В Техасе приостановлено действие антимиграционного закона

Суд в США приостановил действие антимиграционного закона штата Техас

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Aris Martinez/Reuters

Глава мексиканского МИДа Алисия Барсена на своей странице в соцсети X заявила, что апелляционный суд пятого округа США в Новом Орлеане (штат Луизиана) приостановил действие антимиграционного закона штата Техас.

«Действие закона SB4 будет приостановлено до дальнейшего уведомления», — пояснила Барсена.

По ее словам, американский суд отклонил ходатайство Техаса, сославшись в том числе на предоставленную Мексикой аргументацию против закона SB4.

До этого газета New York Post писала, что более 100 мигрантов попытались прорваться на территорию США, сбив с ног бойцов Нацгвардии Техаса. Мигранты прорвали проволочные ограждения, сбили с ног сотрудников Нацгвардии и попытались добежать до стены на границе с Мексикой. Нацгвардия Техаса пыталась разделить людей на более мелкие группы, но ситуация еще больше обострилась, когда гвардейцы попытались отделить женщин и детей от мужчин.

Ранее Байден похвастался, что экс-президент США Барак Обама позавидовал бы его достижениям.

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