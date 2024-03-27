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Психологи объяснили, как перестать читать плохие новости

Психолог Чуксеева: людям важно ограничивать время на прочтение плохих новостей

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Мария Девахина/РИА Новости

Людям стоит ограничивать время, проведенное в социальных сетях и на новостных сайтах, чтобы не погружаться в тревожные мысли при прочтении плохих новостей. Об этом рассказала психолог Анна Чуксеева, передает проект «Сноб».

«Это может быть 15–20 минут один-два раза в день. Чувство, что чем быстрее вы узнаете новость, тем лучше, лишь создает иллюзию контроля и приводит к компульсивному чтению новостей», — отметила эксперт.

Помимо этого, не стоит читать одни и те же новости на разных сайтах. Лучше всего сделать для себя подборку из надежных источников информации и стараться не читать информацию на тех медиа, кто пишет только сенсационные и отрицательные новости. Психолог, член международной ассоциации текстовых консультантов и онлайн-терапевтов IATC&OT Виктория Тимошина, в свою очередь, также посоветовала устраивать мозгу цифровой детокс и откладывать телефон, чтобы отдохнуть от постоянного потока информации.

Врач-нарколог, психиатр и психотерапевт Василий Шуров до этого говорил, что во время потрясений в обществе важно сохранять душевное равновесие и не поддаваться панике. Он призвал россиян соблюдать информационную гигиену и не превращаться в поглотителей негативных новостей.

Ранее врач рассказал, как справиться с нарушениями сна после тревожных новостей.

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