В АТОР назвали «кусачими» цены на туры на майские праздники

Россияне на майские праздники чаще всего бронируют заграничные туры в Турцию, Египет, Таиланд, Шри-Ланку и ОАЭ. Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. Он отметил, что цены на поездки сейчас «кусачие» — от 140 тысяч рублей, однако найти бюджетный вариант можно.

«На майские праздники традиционно популярными остаются все те же направления. К ним лишь добавляются полноценно пляжная Турция, Арабские Эмираты завершаются, где активная фаза зимнего сезона, Таиланд, Египет, Шри-Ланка. Если говорить по поводу спроса, то его уже сейчас можно оценить стабильно высоким на майские праздники. Связано это с началом еще и школьных каникул у ряда школ, у кого модульная система обучения, и с традиционным началом летнего сезона отпусков, который приходится обычно на первую декаду мая. Если говорить, куда съездить дешевле всего, то оценку по-прежнему надо делать в моменте, потому что как и в Эмиратах можно будет найти бюджетный вариант, так и в Египте, так и на Шри-Ланке. Но средний ценник на майские праздники пока выглядит как довольно кусачий, где-то от 140 тысяч рублей», — сказал он.

Мурадян также заявил, что пилотный проект на Шри-Ланке по выдаче бесплатных виз гражданам семи стран, включая Россию, сыграл положительную роль в повышении спроса на это направление. По его словам, в летний период ожидается снижение цен на туры на остров.

«Проект сыграл положительно. Не будем забывать, что виза зачастую для таких стран является дополнительным косвенным налогом, который позволяет стране получать в свой бюджет прямые доходы от выдачи такого рода разрешительных виз. При всем при этом пока речи о продлении нет, хотя продлевать как раз в летний период и надо было, тем самым стимулируя поток. Но мы и так видим, что ряд российский операторов анонсировал продление в летний период программ полетных на Шри-Ланку. Спрос на это направление, по их прогнозам и по нашим ощущениям, останется на высоком уровне. Надо понимать, что в летний период цены скорее всего ждет снижение — все-таки сезон, но оно пока не превышает 15% от текущих значений. Растет смена формата отдыха — он все больше превращается в семейный засчет наличия прямой перевозки», — пояснил он.

Осенью прошлого года кабинет министров Шри-Ланки объявил о начале выдачи бесплатных виз гражданам России, Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Таиланда и Японии — путешественники из вышеуказанных стран должны были просто подать заявку на электронную визу до прибытия. Туристам было разрешено 30-дневное пребывание в стране. В марте стало известно, что власти острова не намерены продлевать программу — она завершится 31 марта.

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