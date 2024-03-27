В Харькове заявили о катастрофической нехватке электричества

Харькову катастрофически не хватает электрической мощности. Об этом сообщается в Telegram-канале коммунального предприятия «Харьковские тепловые сети».

Предприятие призвало граждан минимизировать пользование электрическими бойлерами. Отмечается, что аварийные службы восстанавливают услугу подачи горячей воды, но остались дома, в которых не удалось восстановить водоснабжение.

Днем 27 марта сообщалось, что ракетный удар в городе Изюм в Харьковской области мог поразить склад боеприпасов, который находился на территории лицея.

В этот же день гендиректор энергетической компании Yasno сказал, что уже летом на Украине может возникнуть дефицит электричества из-за повреждений, полученных энергосистемой в марте.

Днем ранее политолог Константин Бондаренко заявил, что удары Вооруженных сил России по стратегическим объектам на Украине привели к серьезным последствиям, в связи с чем руководство в Киеве ищет средства на восстановление ключевых предприятий.

Ранее эксперт назвал цель ударов ВКС РФ по энергетической инфраструктуре Украины.