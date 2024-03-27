Россиянам объяснили, как с помощью спорта побороть стресс

Физическая активность помогает снизить уровень тревожности, повысить концентрацию внимания и работоспособность, а также улучшить настроение и качество сна. Об этом в беседе с РИАМО сообщила психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Людмила Шушкина.

«Это особенно важно для людей, работающих в условиях повышенной эмоциональной нагрузки. Игровые виды спорта помогают развивать навыки коммуникации и командной работы, что особенно полезно для тех, кто работает в коллективе», — отметила специалист.

Она добавила, что человеку важно выбрать для себя подходящий вид физической активности. Это могут быть занятия спортом, танцами, активными видами хобби, йогой, пояснила она.

Психолог Элизабет Марш из Ноттингемского университета (Великобритания) до этого рассказала, что осознанное использование технологий способствует более спокойному и эффективному реагированию на стресс на работе.

По ее словам, одним из шагов к осознанности может стать снижение психологической нагрузки путем сокращения времени использования гаджетов. Также важно избегать многозадачности. По мнению эксперта, чтение электронных писем во время видеозвонка на работе повышает тревожность, что негативно сказывается на производительности труда.

Ранее ученые выяснили, что отдых на природе помогает замедлить восприятие времени.