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Стало известно, кто сменит Малофеева на посту замглавы ВРНС

Учредителя Tsargrad.tv Малофеева на посту замглавы ВРНС сменит Сергей Рудов

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Учредителя Tsargrad.tv Константина Малофеева на посту заместителя главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) сменит руководитель Секретариата ВРНС Сергей Рудов. Сообщается, что он выступил с короткой речью по поводу своего избрания в ходе съезда организации.

Об уходе из ВРНС Малофеев заявил 25 марта. Он напомнил, что, занимая эту должность, он посетил за прошлый год 40 регионов России. Кроме того, по его словам, было открыто 89 отделений Собора по всей стране, а также созданы специальные советы по соблюдению президентского указа о сохранении традиционных ценностей, с которыми сотрудничают администрации губернаторов и региональные Общественные палаты.

Он также анонсировал формирование Фонда Царьград, который займется продвижением законодательных инициатив, направленных на реформирование миграционной политики.

Также, по его словам, Фонд будет продвигать законопроекты, аналитические статьи и исследования, которые «помогут качественно изменить облик России к лучшему».

Ранее Малофеев заявил, что в информационной войне между Россией и Западом произошел «ключевой перелом», потому что российской стороне удается пробиваться через «западную цензуру».

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