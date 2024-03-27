На восстановление посещаемости российских кинотеатров и ТЦ отвели две недели

Фиксируемое падение посещаемости российских торговых центров и кинотеатров является временным, убежден член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), создатель и руководитель направления АВК'PRO Роман Исаев. В течение одной-двух недель трафик восстановится, пообещал он в беседе с НСН.

Посещаемость ТЦ и кинотеатров резко снизилась после теракта в Подмосковье. По словам Исаева, после подобных событий всегда есть период, когда люди не хотят куда-либо ходить.

«Но медленно, в течение недели – двух все нормализуется, — считает он. — Скоро люди снова начнут посещать кинотеатры и торговые центры, хотя сейчас отток трафика очень большой. Это заметно на уикенде, на первых днях недели, которая является каникулярной во многих школах».

Сегодня кинотеатры стараются усилить меры безопасности, добавил Исаев, подчеркнув, что основная ответственность в этом вопросе возложена на ТЦ.

Напомним, по данным аналитиков, посещаемость торговых центров в России после теракта в «Крокус Сити Холл» упала на 15–20%. В ТЦ Москвы трафик упал на 33%. В Союзе торговых центров считают, что посещаемость будет восстанавливаться в течение месяца.

Владельцы ТЦ ранее сделали предложение по поддержке киноиндустрии.