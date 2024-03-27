На западе Казахстана произошло крушение поезда

В Казахстане на станции Кауылжыр участка «Шалкар – Жем» с рельсов сошли восемь вагонов грузового поезда. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Инцидент произошел в Актюбинской области. С рельсов сошли восемь из 58 вагонов. В результате аварии никто не пострадал. Сейчас на станции проводятся восстановительные работы.

26 марта сообщалось, что мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе обрушился после того, как в его опору врезался контейнеровоз. В тот момент по мосту ехали автомобили (в том числе тягач), спасательные службы ищут людей, которые упали в воду в результате обрушения.

22 марта пассажирский поезд Орск-Москва столкнулся с «КамАЗом» и сошел с рельсов.

Днем ранее стало известно, что на перегоне Гыршелун — Хушенга Забайкальской железной дороги семь вагонов с углем и три цистерны с дизельным топливом сошли с рельсов.

Ранее часть железнодорожного моста обрушилась в Казахстане во время движения грузового состава.