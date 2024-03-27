Диетолог рассказала, какие продукты помогут получить норму антиоксидантов

Получить норму антиоксидантов можно с помощью продуктов растительного происхождения — овощей, фруктов, листовых овощей, ягод, орехов и бобовых. Об этом RuNews24 рассказала диетолог Наталья Круглова.

«Зеленый чай и кофе также содержат антиоксиданты — полифенолы. Красное вино также может быть включено в рацион в умеренных количествах, но только если оно употребляется в умеренных количествах и не заменяет другие источники антиоксидантов», — добавила Круглова.

Она уточнила, что эти продукты помогут снизить риск развития различных заболеваний, в том числе, болезней сердечно-сосудистой системы и некоторых видов онкологических заболеваний, а также улучшить общее состояние здоровья.

Декан факультета фармацевтических наук университета Альберты (Канада) Джеймс Керер до этого рассказал, что при потреблении слишком большого количества антиоксидантов может возникнуть тошнота и проблемы с пищеварением. По этой причине стоит с осторожностью подходить к выбору добавок на основе этих веществ, отмечал он.

Ранее был назван самый полезный сок.