В Великобритании редчайшую монету времен Карла II продадут на аукционе

В Великобритании выставили на аукцион редчайшую монету времен короля Карла II. Об этом сообщило издание This is Money.

Монета появится на торгах в Цюрихе 8 мая. Всего сейчас известно он 16 подобных кронах, только восемь из них находятся в музеях. Остальные экземпляры выкупили богатейшие коллекционеры. Считается, что эту монету продадут минимум за 595 тысяч фунтов стерлингов (69,5 млн рублей), однако это не конечная сумма.

Монету взяли из коллекции известного нумизмата Джеффри Коупа. По данным издания, это пробная монета, которую изготовил в 1663 году знаменитый английский мастер Томас Саймон. В профессиональном сообществе ее называют «кроной петиции», так как с ее помощью Саймон просил Карла II вернуть его на пост главного гравера страны.

Также эта крона считалась петицией мастера против фламандских мастеров Джона и Джозефа Роэттиров. Во второй половине XVII века в Англии, Шотландии и Ирландии рассчитывались монетами в этом дизайне.

На «кроне петиции» изображен профиль монарха в венке римского императора. На ребро мастер нанес просьбу «сравнить его работу с голландскими», намекая на братьев Роэттиров.

Эксперты ожидают высоких ставок, потому что в этому году другую «крону петиции» уже продали на аукционе в Нью-Йорке за $960 тыс. (88,8 млн рублей).

Ранее на аукционе продали запакованный iPhone с очень малым объемом памяти.