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В Госдуме наградили школьников, спасавших людей во время теракта в «Крокусе»

РИА Новости: в Госдуме наградили подростков, проявивших героизм в «Крокусе»

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Maxim Shemetov/Reuters

В Государственной думе наградили подростков, которые проявили героизм, помогая во время эвакуации людей из «Крокус сити холла» при теракте. Об этом сообщает РИА Новости.

Были награждены Никита Иванов, Артемий Филимонов, Виктория Волчихина, Ислам Халилов, Елизавета Терехова и Александр Журик.

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина наградила подростков благодарностью комитета и подарила ноутбуки. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова вручила ребятам благодарственные письма от своего имени. Депутат Госдумы Яна Лантратова подарила подросткам ручки и ежедневники с символикой ГД, а также подарочные книги о России.

26 марта героев, которые спасли сотни людей в «Крокус Сити Холле» во время теракта, наградили в Общественной палате России. За проявленное мужество, смелость и силу духа эти люди получили медали «За заслуги перед обществом». Награды удостоились подростки, работавшие в гардеробе и хостесс, — Ислам Халилов, Артем Донсков, София Мейер, а также охранник Алексей Осанушков.

Ранее МЧС показало масштабы разрушения «Крокус Сити Холла».

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