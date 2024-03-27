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МВД сообщило, сколько мигрантов-нарушителей выявили в Москве за прошлый год

В Москве в 2023 году выявили 224 тыс. нарушений миграционного законодательства

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Москве в 2023 году полиция выявила 224 тысячи нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщил начальник столичного главка МВД Олег Баранов во время выступления на заседании в Мосгордуме.

В докладе отмечается, что полиция зафиксировала около 7,5 тысяч фактов незаконного осуществления трудовой деятельности и почти восемь тысяч нарушений порядка привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан.

В ведомстве добавили, что из страны выдворили 42 тысячи мигрантов. Около 11,5 тысяч иностранцев поместили в центр временного содержания.

По данным МВД, в 2023 году на миграционный учет в столице поставили более 2 млн иностранцев и лиц без гражданства. Из них по месту жительства зарегистрировали около 43 тысяч человек, а по месту пребывания — порядка 2 млн.

До этого депутат Государственной думы России от Крыма Михаил Шеремет предложил на пять лет запретить мигрантам покупать оружие. По мнению парламентария, в течении этого времени новые граждане России смогут доказать, что они не представляют угрозы своим согражданам. Для отработки законодательного предложения Шеремет предложил создать межфракционную и межведомственную группу.

Ранее в России предложили найти оператора оргнабора мигрантов.

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