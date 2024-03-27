Борт МЧС России доставит помощь жителям сектора Газа

Ил-76 МЧС России вылетел в аэропорт египетского города Эль-Ариш, чтобы доставить помощь мирному населению сектора Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«В составе груза крупы, мука, сахар и другие продукты долговременного хранения, средства личной гигиены общим весом более 29 тонн», — отмечается в публикации.

Уточняется, что российскую гуманитарную помощь доставят в Египет и передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые отправят ее в сектор Газа.

«Большая часть направленной помощи собрана по инициативе правительства Карачаево-Черкесской Республики», — добавили в МЧС.

Российское ведомство отмечает, что всего с начала гуманитарной миссии МЧС России 20 рейсами доставили в сектор Газа свыше 480 тонн груза.

21 марта самолет МЧС России Ил-76 доставлял гуманитарный груз в египетский город Эль-Ариш, помощь предназначалась для жителей сектора Газа.

Ранее ВОЗ заявила о «беспрецедентном в новейшей истории» голоде в секторе Газа.