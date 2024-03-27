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Синоптик предупредил жителей девяти регионов России об аномальных морозах

Вильфанд: аномальные морозы до минус 40 градусов придут в девять регионов России

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что аномальные морозы от -20°C до -40°C прогнозируются на севере Урала и Сибири, в Забайкальском крае, Бурятии и Иркутской области, передает РИА Новости.

«Если температура в холодный период времени на семь и более градусов ниже нормы, это опасно. В некоторых регионах прогнозируется опасность», — сказал синоптик.

По его словам, в Ненецком автономном округе и республике Коми с 27 по 29 марта ожидается на 7-10°C ниже нормы, в диапазоне от -27°C до -28°C. В Ямало-Ненецком автономном округе будет на 6-9°C ниже нормы, до -32°C. В Ханты-Мансийском автономном округе температура опустится до -20-23°C. В Красноярском крае похолодает до -35°C. В центре Якутии ожидается до -36-40°C. В Бурятии и Забайкальском крае будет около -25°C, в Иркутской области — -23-30°C.

До этого главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в апреле в Москве ожидается теплая и сухая погода.

Ранее ученые выяснили, что дождливая погода может улучшить внимание и память.

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