Медики назвали эффективное противораковое блюдо

Томатная паста с чесноком снижает риск развития онкологических заболеваний. Об этом заявили терапевт Елена Малышева, офтальмолог Михаил Коновалов и кардиолог Герман Гандельман в программе «Жить здорово!» на Первом канале.

Коновалов подчеркнул, что томатная паста содержит большое количество ликопина, который предупреждает развитие рака молочной железы и простаты.

Гандельман отметил, что чеснок благодаря содержащемуся в нем диаллилдисульфиду выполняет функции антиоксиданта. «Когда есть диаллилдисульфид, ликопин гораздо легче усваивается в организме. <...> Оба вещества воюют против рака», — сказал кардиолог.

При этом ведущая программы Елена Малышева добавила, что чеснок усиливает всасывание ликопина. По этой причине врачи рекомендовали для профилактики рака добавлять в рацион томатную пасту с чесноком.

До этого сообщалось, что модель искусственного интеллекта, разработанная учеными университета Лестера в Великобритании, показала способность прогнозировать осложнения при лечении рака груди с точностью 73%.

Ранее был найден способ диагностировать рак по выдыхаемому воздуху.