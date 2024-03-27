«Единая Россия» проведет «Диктант Победы»

«Единая Россия» 26 апреля организует проведение «Диктанта Победы» в России и более чем 50 иностранных государствах. Об этом сообщает Aif.ru.

Известно что задания диктанта будут посвящены 80-летию освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР, юбилеям писателей-фронтовиков и другим важным датам.

Площадки для проведения тестирования будут открыты во всех российских регионах. «Диктант Победы» будет переведен на пять языков — английский, французский, арабский, китайский и испанский.

Координатор партийного проекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн рассказал, что в прошлом году число площадок диктанта превысило 21 тысячу, а количество участников составило 1,9 миллиона человек. Ожидается, что количество площадок и участников вырастет по сравнению с предыдущими годами.

Тестирование будет проходить в школах, музеях, на вокзалах, в аэропортах, в поездах дальнего следования и в самолетах. Площадки будут организованы на всех знаковых местах, связанных с ВОВ и ее участниками. Центральной площадкой акции является Музей Победы в Москве.

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