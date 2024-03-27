Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Японии множество людей оказались в больнице после приема пищевых добавок

Kyodo: в Японии возросло число госпитализированных после приема пищевых добавок

close
100%
Shutterstock

Более ста жителей Японии были госпитализированы после употребления пищевых добавок с красным дрожжевым рисом от компании Kobayashi Pharmaceutical, об этом сообщает агентство Kyodo.

Также, по информации агентства, произошел второй случай смерти, связанный с этим продуктом.

«Число госпитализированных после употребления биодобавки достигло 106, и правительство заявило о проведении экстренной проверки этого типа продукции, которая рекламируется как имеющая лечебные свойства», — отмечает агентство. Эту добавку в Японии содержат более шести тысяч различных продуктов.

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии сообщило о втором случае смерти в результате употребления добавки. Kobayashi Pharmaceutical ранее сообщила о первой смерти человека, который употреблял пищевые добавки с красным дрожжевым рисом, и у него развилось заболевание почек. Компания выяснила, что покойный принимал добавки в течение трех лет. В связи с этим случаем компания отозвала восемь добавок с красным дрожжевым рисом.

Также было зафиксировано не менее 26 случаев госпитализации людей, употреблявших такие добавки и столкнувшихся с различными заболеваниями, включая проблемы с почками.

Первые сигналы о негативном воздействии добавок на здоровье поступили в январе, когда компания узнала о шести случаях госпитализации, одному из пациентов потребовался диализ.

В ответ на это министр по делам потребителей и безопасности продуктов Японии Ханако Дзими начал проверку шести тысяч пищевых добавок после первой смерти, связанной с добавкой Beni-koji Cholesterol Help от Kobayashi Pharmaceutical.

Ранее нарколог объяснил, чем опасны пищевые добавки в вейпах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами