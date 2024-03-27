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В Белгороде отменили ракетную опасность

МЧС: в Белгороде и Белгородском районе отменена ракетная опасность

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Global Look Press

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС Белгородской области.

«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности», — сказано в сообщении, опубликованном в 0:31 мск.

До этого Telegram-канал Shot сообщал, что над Белгородом произошла серия взрывов.

В 23:48 мск в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность.

26 марта власти Белгородской области приняли решение запускать сигнал о ракетной опасности и в ночное время, поскольку большинство жителей проголосовали за этот вариант оповещения.

До этого в Белгородском районе более 13 тыс. человек остались без электричества и водоснабжения из-за ночного обстрела.

Ранее над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила 13 воздушных целей.

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