Россиянам рассказали, к каким последствиям могут привести ошибки в документах

Очень часто в документах могут встретиться ошибки в написании имен и фамилий, дат и мест рождения. Иногда люди спокойно живут с такими ошибками всю жизнь, но чаще все-таки граждане сталкиваются с достаточно серьезными проблемами как в сфере личных, так и имущественных отношений. Об этом «Газете.Ru» рассказала Виктория Данильченко, адвокат, председатель «Коллегии адвокатов Виктории Данильченко».

«Скорее всего, сотрудники поликлиник или образовательных учреждений закроют глаза на неточность. Но совсем по-другому обстоят дела, например, с нотариусами, банками или регистрирующими органами, то есть, когда речь заходит о деньгах либо об имуществе. Например, в ст. 48 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате сказано, что нотариус отказывает в совершении нотариального действия, если документы, представленные для совершения нотариального действия, не соответствуют требованиям законодательства. Или, например, положением Банка России предусмотрено, что на банки возложена обязанность проводить проверку идентификационных данных, в частности, проверять паспорт РФ на действительность», — объяснила специалист.

По словам юриста, не существует какого-то одного единого органа, который бы исправлял все ошибки в документах, а следовательно, и единого алгоритма. Но по общим правилам действовать необходимо следующим образом.

«Для начала обратиться в тот орган, который выдал документ, получить список документов, необходимых для исправления, предоставить заявление и документы в соответствующее ведомство. Рассмотрим на примере паспорта РФ, если ошибка была допущена в нем. Если обнаружили ошибку в паспорте, подать заявление можно только лично, записавшись на прием в МФЦ или МВД. Взяв с собой паспорт РФ, который нужно заменить, фото, документы о воинском учете (при наличии). А также нужно будет взять документ, содержащий верные сведения. Например, свидетельство о рождении, загранпаспорт, трудовая книжка, пенсионное удостоверение, водительские права», — рассказала она.

Особенно интересна ситуация с буквами «е» и «ё», часто именно с их написанием возникают спорные ситуации.

«Здесь следует обратиться к разъяснению Минобрнауки, в нем говорится, что на основании федерального закона и судебной практики написание букв «е» и «ё» приравнивается. Верховный суд неоднократно подтверждал, что такое расхождение в написание ФИО не является препятствием при назначении пособий, льгот, пенсий и т.п. При этом важно соблюсти одно условие: такое расхождение должно быть единственной причиной, в связи с которой человека сложно идентифицировать», — резюмировала адвокат.

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