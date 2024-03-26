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Российская пенсионерка перевела мошенникам почти 17 млн рублей

Пенсионерка из Курска отдала мошенникам почти 17 млн рублей

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Shutterstock

В Курске полицейские зафиксировали очередной случай мошенничества в отношении пожилой местной жительницы — пенсионерка поставила антирекорд, отдав аферистам более 17 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области.

Как рассказали правоохранители, изначально сотрудники дежурной части приехали по месту жительства 71-летней женщины из-за семейного конфликта. В ходе разбирательств выяснилось, что сын поссорился с пожилой матерью из-за финансов: пенсионерка несколько дней общалась с неизвестными и отдала им все сбережения. При этом от родственников женщина свои действия скрывала.

«Мошенники убедили женщину, что ее деньги могут оправиться на иностранный счет и она должна действовать по инструкциям звонивших, чтобы сохранить свои финансы и самой не стать подозреваемой», — рассказали в пресс-службе областного МВД.

В итоге женщина четыре дня перемещалась по городу, выполняя указания злоумышленников, — она перевела все сбережения супруга, а также кредит, оформленный поз залог ее квартиры. В общей сложности пенсионерка отдала аферистам 16 млн 825 тысяч рублей.

Ранее мошенники убедили екатеринбурженку продать внедорожник и отдать им более 10 млн рублей.

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