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В СПЧ пожаловались на угрозы адвокатам обвиняемых в теракте в «Крокусе»

МК: адвокатам фигурантов теракта в «Крокус Сити Холле» угрожают отрезать уши

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Адвокаты обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» получают угрозы. От них требуют отказаться от участия в процессе, сообщает mk.ru.

Издание отмечает, что защитникам грозят «отрезать уши» и расправиться прочими способами с ними и членами их семей.

«От них требуют отказаться от участия в процессе. В противном случае грозят «отрезать уши» и расправиться другими жуткими способами с ними и их семьями», — утверждается в статье.

Адвокат Генри Резник, комментируя эту информацию, заявил, что «чудовищное преступление электризовало людей, но это тест на правовую культуру».

22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

Представитель ООН Фархан Хак заявил, что организация не может подтвердить или опровергнуть информацию о том, что Украина причастна к организации теракта в «Крокусе».

Ранее в Европе возросли риски угроз после теракта в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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