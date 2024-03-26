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Против мужа экс-директора «Новой Голландии» возбудили дело

«Фонтанка»: Николай Конашенок стал фигурантом дела об оправдании терроризма

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Кадр из видео/Телеграм-канал «SHOT»

Против мужа бывшего гендиректора петербургского общественного пространства «Новая Голландия» Николая Конашенка возбудили уголовное дело. Об этом сообщает «Фонтанка».

«Задержанному после постов о трагедии в «Крокус Сити Холле» петербургскому дизайнеру Николаю Конашенку вменили статью о публичном оправдании терроризма», — отметили в сообщении.

В публикации уточнили, что дело возбудил СК.

Вечером 25 марта сотрудники центра «Э» задержали декоратора в аэропорту Пулково, когда он собирался вылететь в Ереван. Его высказывания о теракте в «Крокус Сити Холле» вызвали волну негодования в соцсетях.

Накануне Николай Конашенок извинился за слова о теракте в «Крокусе».

До этого глава «Новой Голландии» Роксана Шатуновская уволилась из-за заявлений своего супруга.

Ранее жителя Иркутской области заподозрили в работе на разведку Украины.

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