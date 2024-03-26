Российские врачи извлекли пулю из мужчины, которому прострелили глаз

Врачи Воронежской городской больницы скорой медицинской помощи №1 извлекли пулю из головы мужчины, которому прострелили глаз. О необычной и сложной операции сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Пациент поступил с ранением из травматического ружья. Пуля диаметром 4,5 мм вошла через внутренний угол глаза, прошла через глазницу и застряла в носу. Сначала мужчине провели операцию по восстановлению тканей глаза, после чего передали пациента врачам лор-отделения клиники.

Отоларингологи провели вмешательство под общим наркозом, в ходе которого с помощью видеоэндоскопа, лазерного ножа и специального инструмента извлекли инородный предмет. Через сутки пациента выписали домой.

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