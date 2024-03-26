Капитан судна, снесшего в США мост, может оказаться гражданином Украины

В сети появились документы предполагаемого капитана-украинца судна, снесшего мост в американском Балтиморе. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на данные судна Dali на портале Balticshipping.

Документы принадлежат 52-летнему мужчине, имя которого скрыто — однако в файле указано гражданство: «Украина».

«Последний известный контракт: капитан, контейнеровоз, подписание 19 февраля 2024 года», — указано в документах мужчины.

Отмечается также, что зарплата специалиста — $10200.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе обрушился не из-за преднамеренных действий, а в результате ужасной случайности.

Мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе обрушился после того, как в его опору врезался контейнеровоз Dali. В тот момент по мосту ехали автомобили, в том числе тягач.

Ранее часть железнодорожного моста обрушилась в Казахстане во время движения грузового состава.