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Безработный россиянин избил и ограбил 90-летнего ветерана в подъезде

В Тольятти безработный избил и ограбил 90-летнего ветерана в подъезде

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Евгений Одиноков/РИА Новости

В Тольятти 44-летнего мужчину признали виновным в совершении двух преступлений по статьям «Кража» и «Грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья» УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

В июле 2023 года безработный, ранее судимый местный житель заметил на рынке пенсионера, который расплачивался наличными. Он подкараулил пожилого тольяттинца, проследовал за ним в подъезд, где избил его и ограбил.

Потерпевшим оказался 90-летний мужчина, в украденной сумке, кроме 2100 рублей у него были документы на орден «Знак почета», пенсионное удостоверение и удостоверение «Дети войны», а также лекарства.

Вскоре злоумышленника задержали, суд приговорил его за совершенное преступление и еще одну кражу к трем годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Также осужденного обязали выплатить пенсионеру компенсацию морального вреда в размере 12 тыс. рублей.

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