Сбербанк сообщил о списании кредитов погибших от военных действий клиентов

Сбербанк полностью списывает все кредиты в случае гибели своих клиентов от военных, террористических действий в приграничных территориях. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

«С 2019 года в банке действует программа поддержки заемщиков, пострадавших в ЧС. С 2022 года в периметр этой программы включены клиенты, проживающие, эвакуированные в приграничных территориях и клиенты, пострадавшие, погибшие при СВО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что банк полностью списывает все виды кредитов в случае гибели своих клиентов от военных, террористических действий в приграничных территориях.

23 марта стало известно, что девять российских банков выразили готовность закрыть все кредитные задолженности погибших и раненых в результате теракта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл».

В этот же день Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) предложила участникам рынка принять решение о прощении долгов всем пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле».

Ранее россиянам назвали случаи, когда банк может списать деньги с карты без их согласия.