ВСУ атаковали Белгородскую область более 30 раз за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) более 30 раз атаковали территорию Белгородской области, в результате чего пострадали шесть человек, заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона сообщил, что ВСУ 25 марта выпустили по 11 районам области 24 артиллерийских снаряда, а также совершили девять атак с применением беспилотников. В итоге шесть человек получили ранения. Также повреждения выявлены в четырех многоквартирных домах, 56 частных домовладениях и на семи инфраструктурных объектах. Кроме того, оказались повреждены 33 автомобиля.

26 марта руководитель администрации Белгородского района Анна Куташова сообщила, что в Белгородском районе более 13 тыс. человек остались без электричества и водоснабжения из-за ночного обстрела со стороны ВСУ. В итоге 11 тысяч жителей поселка Таврово остались без света, в Дубовом — более 2 тысяч.

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