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ВСУ обстреляли Белгородскую область

Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино Белгородской области, пострадавших нет

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Город Шебекино попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Часть снарядов легла на окраине города, пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, без света частично остаются абоненты Шебекино и Ржевки. Оперативные и аварийные службы занимаются устранением последствий», — написал губернатор.

Днем 26 марта стало известно, что в Белгородском районе более 13 тыс. человек остались без электричества и водоснабжения из-за ночного обстрела, произведенного Вооруженными силами Украины.

В этот же день ВСУ обстреляли село Головчино Грайворонского городского округа в Белгородской области, в результате пострадали три человека, среди них двое пожарных МЧС РФ.

До этого над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система ПВО. В итоге было сбито 13 воздушных целей на подлете к городу.

Ранее сообщалось, что в соцсетях Соловьева закрыли комментарии из-за постов жителей Белгорода.

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