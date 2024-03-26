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В Балтиморе объявили режим ЧС после обрушения моста

Мэр Балтимора объявил режим чрезвычайной ситуации после обрушения моста

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Harford County MD Fire & EMS/Reuters

Власти города Балтимор объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после того, как рухнул мост Key Bridge. Соответствующее распоряжение глава населенного пункта Брэндон Скотт опубликовал на своей странице в соцсети X.

«Балтимор, в связи с обрушением моста Key Bridge я официально объявляю режим чрезвычайной ситуации», — написал Скотт.

Согласно появившемуся документу, режим ЧС нужен, чтобы восстановить мост, решить возникшие транспортные проблемы и оказать помощь пострадавшим.

Ночью 26 марта мост Фрэнсиса Скотта Ки обрушился после того, как в одну из его опор врезался контейнеровоз. В тот момент по мосту ехали автомобили, включая тягач. Спасательные службы ищут людей, которые упали в воду в результате обрушения.

В соцсетях и СМИ распространилась видеозапись ЧП: судно, пытаясь отвернуть, налетает на одну из опор, и пролеты начинают рушиться. При этом части моста попадают на нос самого корабля. В считаные секунды мост протяженностью почти 3 км полностью рушится.

Ранее власти штата Мэриленд заявили, что в происшествии с мостом нет террористического следа.

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