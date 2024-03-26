В Балтиморе объявили режим ЧС после обрушения моста

Власти города Балтимор объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после того, как рухнул мост Key Bridge. Соответствующее распоряжение глава населенного пункта Брэндон Скотт опубликовал на своей странице в соцсети X.

«Балтимор, в связи с обрушением моста Key Bridge я официально объявляю режим чрезвычайной ситуации», — написал Скотт.

Согласно появившемуся документу, режим ЧС нужен, чтобы восстановить мост, решить возникшие транспортные проблемы и оказать помощь пострадавшим.

Ночью 26 марта мост Фрэнсиса Скотта Ки обрушился после того, как в одну из его опор врезался контейнеровоз. В тот момент по мосту ехали автомобили, включая тягач. Спасательные службы ищут людей, которые упали в воду в результате обрушения.

В соцсетях и СМИ распространилась видеозапись ЧП: судно, пытаясь отвернуть, налетает на одну из опор, и пролеты начинают рушиться. При этом части моста попадают на нос самого корабля. В считаные секунды мост протяженностью почти 3 км полностью рушится.

Ранее власти штата Мэриленд заявили, что в происшествии с мостом нет террористического следа.