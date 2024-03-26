Житель Новосибирска пытался ввезти в Калининград промышленный беспилотник

Житель Новосибирска пытался ввезти в Калининград незадекларированный беспилотник стоимостью более 3 млн рублей. Об этом сообщает Калининградская областная таможня.

Находка была сделана инспекторами в ходе таможенного досмотра поезда, прибывшего в Калининград из Литвы. Выяснилось, что в багаже у одного из пассажиров есть три пластиковых кейса и матерчатая сумка, в которой находились незадекларированный промышленный квадрокоптер с пультом управления и переносной радиостанцией, зарядная станция с аккумуляторами, спутниковые геодезические приемники и лазерный сканнер для квадрокоптера.

По заявлению владельца, все это требовалось ему для личного пользования с целью проведения геодезических работ.

Квадрокоптер с сопутствующим оборудованием был изъят. Про оценке таможенного эксперта, его стоимость составила 3,7 млн рублей.

Нарушитель будет привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России. Возможное наказание — от одной второй до двукратного размера стоимости товаров.

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