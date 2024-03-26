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Планировавшему поджог здания Минобороны жителю Ессентуков добавили статью

ФСБ: жителю Ессентуков, который планировал поджог здания МО, добавили статью

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РИА Новости

Житель Ессентуков стал фигурантом уголовного дела о сотрудничестве с иностранным государством. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Ставропольскому краю.

В ведомстве напомнили, что мужчина 2023 году планировал поджечь административное здание министерства обороны.

«<…> злоумышленник в феврале 2023 года установил связь с членом <…> террористической организации «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России), — уточнили в сообщении.

Силовики установили, что фигурант по заданию куратора успел закупить компоненты для изготовления зажигательной смеси, но
не осуществил задуманное, так как его задержали сотрудниками УФСБ. В ведомстве отметили, что в настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на закрепление доказательной базы.

В середине марта жителя Ростовской области заподозрили в работе на спецслужбы Украины. Он тайно общался с представителем СБУ и помогал собирать разведданные.

Ранее жителя Иркутской области заподозрили в работе на разведку Украины.

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