В Госдуме заявили, что снятие моратория не позволит казнить террористов из «Крокуса»

Преступники, совершившие теракт в «Крокус Сити Холле», не будут казнены, даже если мораторий будет снят. Об этом «Газете.Ru» заявил руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев — закон не имеет обратной силы. Депутат отметил, что террористы «нужны живыми» для расследования, а решение вернуть смертную казнь нельзя будет отменить.

«Отмену моратория на смертную казнь обсуждают раз в полгода. Но давно этот вопрос не вставал настолько остро и болезненно, как после трагедии в «Крокусе». Понимая весь гнев и желание отомстить, призываю коллег сохранять холодный рассудок. Юристы и эксперты сходятся во мнении, что даже в случае отмены моратория убийцы из «Крокуса» под высшую меру не попадут. Закон обратной силы не имеет. Зато возникнут риски судебных ошибок для всех остальных. Убийцы из «Крокуса» нужны живыми. Мы должны хладнокровно получить с них сведения о заказчиках, местах встреч, механизме получения инструкций. Чтобы не просто устранить четверых нелюдей, а ликвидировать всю цепочку и предотвратить будущие атаки», — сказал он.

По словам Нечаева, смертная казнь не предотвращает преступления, а заставляет злоумышленников действовать более жестко.

«Судьба террористов и так незавидна. У них не будет жизни, не будет шанса на искупление. Они обречены на муки заточения до своих последних дней без права на УДО — такие меры и так предусмотрены действующим законом. Увы, смертная казнь не дисциплинирует людей и не предотвращает трагедии. Наоборот, многих преступников это заставляет действовать более жестоко, не оставляя свидетелей. Даже в Китае, где есть смертная казнь за коррупцию, проблема никуда не уходит», — добавил он.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в Москве произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. В результате теракта погибли не менее 139 человек, пострадали более 180 — они получили ранения, ожоги и травмы.

После этого некоторые депутаты предложили вернуть в России смертную казнь. Глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заявлял, что вопрос снятия моратория прорабатывается. Он уточнял, что парламентарии примут решение, которое «будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества».

26 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нужно проанализировать весь спектр законодательства, «которое имеет отношение к вызовам сегодняшнего времени». Он предложил создать рабочую группу для рассмотрения вопроса возвращения высшей меры наказания. По его словам, чтобы снять мораторий на смертную казнь референдум не понадобится, достаточно соответствующего решения Конституционного суда.

Сенатор Андрей Клишас отмечал, что для таких изменений нужно переписывать Конституцию.

Ранее в Кремле отреагировали на предложения вернуть смертную казнь.