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Эксперты рассказали, как обрушение мировых поставок кофе отразится на России

Глава «Росчайкофе» Чантурия: сокращение поставок кофе из Вьетнама повлияет на цены

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Depositphotos

Падение экспорта кофе робуста из Вьетнама отразится на общей ситуации в мире, однако не приведет к дефициту кофе в России, заверил глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. Сокращение поставок спровоцирует рост цен на кофе, объяснил он в беседе с НСН.

Напомним, мировые поставки кофе робуста из Вьетнама к сентябрю этого года могут сократиться на 20%. Из этого кофе делают эспрессо и растворимые напитки. Как объяснил Чантурия, это важно для общемировой ситуации, так как, кофейный рынок между собой сегодня делят Бразилия (40%) и Вьетнам (20%).

Однако опасаться нехватки кофе не стоит, так как Россия закупает его в 20 странах, заверил Чантурия. Но на ценах сокращение экспорта все же отразится.

«Очевидно, если во Вьетнаме будет сокращение производства, то это повлияет на весь мировой рынок, в том числе и на российский — стоимость робусты вырастет», — объяснил эксперт, добавив, что конкретные прогнозы делать еще рано.

В России сегодня работают серьезные кофеперерабатвающие предприятия полного цикла, добавил глава «Росчайкофе». Поэтому на территории России перерабатывается порядка 80% кофе. Среди основных игроков, которые делают растворимый кофе на фабриках в РФ, эксперт назвал Nestle, Jacobs Douwe Egberts и «Орими».

Напомним, в Национальной кофейной ассоциации сокращение экспорта из Вьетнама объяснили длительными засухами. Кроме того, местные фермеры переходят на другие культуры – такие как дуриан, авокадо и маракуйя.

Ранее стало известно, насколько в России подорожал кофе навынос.

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