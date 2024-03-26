Четырехлетний ребенок ударил сестру ножницами в голову, повторяя увиденное в фильме

В Таиланде четырехлетний мальчик ударил старшую сестру ножницами в голову, повторяя кадр из увиденного фильма, пишет Asia One.

Как пишут СМИ, сестра с младшим братом находились одни в комнате. На плач 10-летней школьницы прибежал дедушка, находившийся во дворе дома. Он увидел ножницы, торчащие из головы внучки, и отвез ее в больницу. В клинике выяснилось, что лезвия чудом не задели ни одной жизненно важной части мозга.

Пострадавшая провела в больнице два дня, после чего ее выписали домой. В ходе расследования выяснилось, что дошкольник поссорился с сестрой и решил повторить сцену из фильма, которую видел накануне.

В полиции пока не сообщили, где были родители этих детей и грозит ли им наказание за поступок сына.

Ранее в российском регионе родителям запретили оставлять детей под присмотром бабушек.