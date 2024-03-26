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В Москве иностранец-педофил изнасиловал шестерых детей и получил пожизненный срок

В Москве изнасиловавшего малолетних иностранца приговорили к пожизненному сроку

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В Москве суд вынес приговор гражданину Таджикистана за изнасилования несовершеннолетних. Об этом сообщает управление СК по региону.

По версии следствия, в период с 2021 по 2022 год мужчина насиловал малолетних. Всего пострадали шесть человек, причастность 55-летнего мужчины была доказана к 20 преступлениям.

Специалисты ведомства собрали всю необходимую доказательную базу по делу.

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что подсудимый находился на территории столичного региона в нарушение миграционного законодательства», – сообщили в СК РФ.

Суд признал гражданина Таджикистана виновным и назначил наказание в виде пожизненного заключения. Его направят в колонию особого режима.

Ранее в Ташкенте учителю музыки, пытавшемуся изнасиловать ученицу, дали восемь лет колонии.

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