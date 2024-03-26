Стали известны подробности о гражданстве одного из фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Фигурант уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Алишер Касимов вышел из гражданства Киргизии в 2014 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение киргизского внешнеполитического ведомства.

В МИД Киргизии пояснили, что уроженец Киргизии Алишер Касимов вышел из гражданства республики в 2014 году. В связи с этим вопросы «защиты прав и законных интересов данного гражданина не входят в компетенцию дипломатических и консульских учреждений» Киргизии на территории России, добавили в министерстве.

До этого ТАСС сообщал, что суд арестовал восьмого фигуранта дела о нападении на «Крокус сити холл», уроженца Киргизии Алишера Касимова, который сдавал террористам квартиру. Касимов останется под стражей до 22 мая.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».