ОНК Москвы проследит, чтобы обвиняемых в теракте в «Крокусе» не били в СИЗО

Члены общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы планируют посетить задержанных, обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле», чтобы проконтролировать соблюдение их прав в СИЗО. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комиссии Георгий Волков. Он добавил, что к ним не должна применяться физическая сила.

«ОНК Москвы планирует посетить задержанных лиц в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Члены ОНК Москвы контролируют соблюдение прав в местах принудительного содержания. Естественно, что соблюдение прав человека в местах принудительного содержания едины для всех, и члены ОНК Москвы проследят за тем, чтобы права содержащихся там лиц не нарушались, в том числе этих лиц. Это не первые лица, которым инкриминируется участие или причастность к террористическим актам, которые содержатся в местах принудительного содержания», — сказал он.

Волков добавил, что ОНК внимательно следит, чтобы по отношению к арестованным не применяли физическую силу.

«В местах принудительного содержания, в частности в Москве, меры физического воздействия к людям не применяются, мы очень внимательно за этим наблюдаем. И можем однозначно заявить, что комиссия будет продолжать придерживаться этих принципов», — заключил он.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). В результате теракта погибли не менее 139 человек, пострадали более 180 — они получили ранения, ожоги и травмы.

Четверых подозреваемых по делу о теракте задержали днем 23 марта в 350 км от Москвы в Брянской области. Позже в Telegram-каналах был опубликован видеоролик, на котором силовики при задержании заставляют одного из мужчин есть его отрезанное ухо и обещают отрезать ему половой орган. В другом ролике к гениталиям второго подозреваемого подключают электрический ток. На нескольких видео задержанных бьют ногами.

25 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых фигурантов на два месяца. В суде как минимум двое из них признали вину. По уголовному делу о терроризме им грозит пожизненное заключение.

Ранее в Кремле не стали комментировать побои у задержанных по делу о теракте.