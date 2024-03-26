В американском штате ввели режим чрезвычайного положения

В штате Мэриленд введен режим чрезвычайного положения из-за обрушения моста в городе Балтимор. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил губернатор штата Уэс Мур.

«Я объявил чрезвычайное положение в штате Мэриленд, и мы работаем с межведомственной группой, чтобы оперативно задействовать федеральные ресурсы из администрации президента Джо Байдена», — написал он.

26 марта телеканал Foxbaltimore сообщил, что в Балтиморе рухнул автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки. Причиной обрушения конструкции стало столкновение с грузовым судном. В мост врезался контейнеровоз, после чего он рухнул в реку Патапско. Движение в районе моста полностью перекрыто, объезд осуществляется через соседний тоннель или через город.

Полиция Балтимора сообщила, что при обрушении моста в воду могли упасть люди.

В январе в Иркутской области мост через реку Полива рухнул в Усть-Илимском районе.

Ранее часть железнодорожного моста обрушилась в Казахстане во время движения грузового состава.