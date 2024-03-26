Замруководителя ФТС России задержали по подозрению в коррупции

В Москве задержали заместителя руководителя Федеральной таможенной службы России (ФТС) генерал-полковника таможенной службы Елену Ягодкину. Об этом сообщил источник Telegram-канала 112.

Генерал-полковник является одной из ключевых фигур российской таможни и третьей женщиной в истории российских силовых структур, которая дослужилась до такого звания.

Ягодкину задержали сразу после заседания постоянной комиссии по вопросам взимания и администрирования таможенных и иных платежей, в которой она является председателем. В ее кабинете провели обыск, после чего доставили на допрос в Следственный комитет.

По данным канала, Ягодкину подозревают в нескольких эпизодах коррупции. В частности, это связано с вопросами определения товарной номенклатуры при начислении таможенных пошлин.

До этого стало известно, что в Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края прошли следственные действия. Информацию собирали в рамках уголовного дела в отношении одного из подрядчиков ведомства, который причинил денежный ущерб министерству. Другие подробности не приводятся.

Ранее экс-спикер Рады обвинил власти Украины в попытке законодательно закрепить коррупцию.